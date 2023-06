wurde 1966 in München geboren. Von 1987 bis 1990 lernte sie Kostümschneiderin an der Bayerischen Staatsoper München, von 1991 bis 1995 studierte sie Kostüm- und Modedesign an der Fachhochschule für Gestaltung in Pforzheim. 1993 assistierte sie an der Opéra Bastille in Paris, 1994 ging sie mit einem Stipendium der Carl-Duisberg Gesellschaft an die Kunstakademie in Yogyakarta, Indonesien. Von 1995 bis 1997 folgte ein Postgraduiertenstudium in Szenografie an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Zwischen 1998 und 2000 war Christl Wein Dozentin für Kostümkunde / Modesoziologie an der ESMOD München. Seit 1994 ist sie in den Bereichen Theater, Film/Fernsehen/Werbung, Performance und bildende Kunst selbstständig künstlerisch tätig.