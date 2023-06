Der Klarinettist Bernhard Zachhuber wurde 1965 in Linz geboren und absolvierte dort das Musikgymnasium. Bis zu seinem Diplom (1990) studierte er an der Wiener Musikhochschule bei Peter Schmidl und Johann Hindler. Mit dem Klangforum Wien, bei dem er seit 1994 Mitglied ist, sowie mit verschiedenen anderen Ensembles trat er u.a. bei folgenden Festivals auf: Brucknerfest Linz, Salzburger Festspiele, Zeitfluss, Styriarte, Schleswig Holstein Musikfestival, Salzburger Festspiele in New York, Mozartwoche in Salzburg bzw. Tokio.