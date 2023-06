Das Ensemble Zwischentöne wurde 1988 von dem Komponisten Peter Ablinger in Berlin gegründet. Hervorgegangen aus einem Kurs für experimentelle Musik und Improvisation

an der Musikschule Kreuzberg, besteht das Ensemble Zwischentöne auch heute noch aus einer Mischung aus Laienmusikern und Profis. Diese Mischung ist Konzept. Sie bewahrt die Arbeit vor Routine und falscher Professionalität und ermöglicht die permanente Grenzüberschreitung, die das Leitmotiv der Zwischentöne ist.



In den Anfangsjahren des Ensembles war die Zusammenarbeit auf Berliner Komponisten gerichtet; inzwischen

haben Komponisten und Klangkünstler wie Nader Mashayekhi, Akio Suzuki, Christian Wolff, Sven-Åke Johansson, Maria de Alvear, Walter Zimmermann, Alvin Lucier, Klaus Lang, Pauline Oliveros, Antoine Beuger, Benedict Mason und viele andere für das Ensemble komponiert, das sein Aufgabengebiet in all jenen Stücken seit Beginn der sechziger Jahre

sieht, in welchen unübliche Instrumente, Spielorte, Aufführungspraktiken oder Notationsformen Gegenstand der Auseinandersetzung sind.