geboren 1974, studierte von 1991 bis 1995 zunächst Akkordeon am

Brucknerkonservatorium Linz und absolvierte anschließend von 1996 bis 2002 seine kompositorische Ausbildung bei Michael Jarrell.



1997/98 verbrachte er ein Studienjahr an der University of Miami in Florida. Weitere wertvolle Impulse für sein Schaffen erhielt Fuchs durch Studien bei Brian Ferneyhough, Marco Stroppa, Magnus Lindberg und Klaus Huber.



1997 gründete er mit Kollegen die Komponistengruppe GEGENKLANG. Neben Kompositionsaufträgen renommierter Ensembles und Veranstalter erhielt Reinhard Fuchs zahlreiche internationale Preise und Auszeichnungen. Er lebt in Wien.

Uraufführung in Donaueschingen: 2003