wurde 1957 in London geboren. Nach Studien an der Southampton University und der City University London ermöglichte ihm ein Stipendium der finnischen Regierung, bei Usko Meriläinen in Helsinki Komposition zu studieren.



1979 war Clarke Mitbegründer der einflussreichen Londoner Gruppe für Neue Musik Suoraan, größere Aufmerksamkeit wurde ihm als Komponisten allerdings außerhalb der britischen Inseln zuteil.



1992 erhielt er den Kranichsteiner Musikpreis. Zwischen 1994 und 1997 war Clarke Composer in Residence an der Queens University in Belfast, wo er als künstlerischer Leiter das Sonorites Festival für Neue Musik gestaltete.



Seit September 2001 lehrt James Clarke als Professor an der Baku Music Academy und lebt abwechselnd in Großbritannien und Aserbaidschan. Aktuelle Kompositionsaufträge erhielt er u.a. durch die BBC, Ars Musica Brüssel, das Huddersfield Contemporary Music Festival und das Klangforum Wien.