Vadim Karassikov

wurde 1972 in Ekaterinburg geboren. Er studierte bis 1993 an der Staatlichen Musikakademie Ekaterinburg, bis 1998 - u.a. bei Edison Denissov - am Staatlichen Tschaikowsky-Konservatorium in Moskau. Seit 1995 werden seine Werke bei den wichtigsten internationalen Festivals und in Konzertreihen aufgeführt, verschiedene Institutionen und Ensembles gaben Kompositionen in Auftrag, Rundfunkaufnahmen und CD-Produktionen folgten. 1996 erhielt Karassikov den Kompositionspreis des Ersten Internationalen Musikfestivals "Dialog" in Moskau, 2001 das Stipendium des Künstlerhofes Schreyahn, 2002 ein Stipendium im Künstlerhaus Edenkoben.