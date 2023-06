wurde 1957 geboren und ist Komponistin von Opern, Orchesterwerken und Kammermusik, die weltweit gespielt werden. Sie war Composer in residence der Salzburger Festspiele und des Lucerne Festival. An der Harvard University ist sie Walter Bigelow Rosen Professorin und war Professorin an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien und an der University of California in San Diego. Chaya Czernowin arbeitet einfallsreich und analytisch mit Metaphern als Mittel, um unvertraute Klang- welten zu schaffen, die nicht als selbstverständlich betrachtet werden können, um dem eine Stimme zu geben, was dem Blick entzogen ist. Wichtige Stücke: die Oper Pnima, das Orchesterstück Maim und HIDDEN für Streichquartett und Elektronik. Sie wurde unter anderem mit dem Ernst von Siemens Musikpreis, einem Stipendium der Guggenheim Foundation, dem Fromm Foundation Award und dem Kranichsteiner Musikpreis der Internationalen Darmstädter Ferienkurse ausgezeichnet. Sie ist Mitglied der Akademie der Künste Berlin.

Born in 1957, Czernowin is a composer of operas, orchestral and chamber works which have been played worldwide. She was composer in residence at Salzburg Festival and Lucerne Festival. She is Walter Bigelow Rosen Professor of Music at Harvard University and was a Professor for Composition at the University for Music and Performing Arts in Vienna, Austria, and the University of California San Diego. Czernowin works imaginatively and analytically with metaphors as a means of reaching a sound world which is unfamiliar and is never taken for granted, attempting to give a voice to what is internally hidden from one’s view. Main pieces: the opera Pnima, the orchestral piece Maim, and HIDDEN for quartet and electronics. Czernowin’s work was awarded the Composer Prize from Siemens Foundation, a Guggenheim Fellowship, a Fromm Foundation Award, and Kranichsteiner Musikpreis at Darmstadt Ferienkurse, among many others. Her work is published by Schott, and she is a member of the Akademie der Künste Berlin.