Luciano Berio

geboren 1925 in Oneglia, gestorben am 27. Mai 2003 in Rom. Studien am Mailänder Konservatorium bei Giulio Cesare Paribeni und Giorgio Ghedini, später bei Luigi Dallapiccola.



Zusammen mit Bruno Maderna gründete er 1954 das Studio di Fonologia Musicale in Mailand, dessen Leiter er bis 1961 war.

Von 1953 bis 1960 war Berio Mitarbeiter der Radiotelevisione Italiana in Mailand; von 1957 bis 1962 leitete er die Zeitschrift Incontri Musicali und die gleichnamige Konzertreihe.

Vor allem in den Jahren zwischen 1956 und 1962 war Berio in verschiedenen Ländern pädagogisch tätig, vor allem in den USA an der Juilliard School in New York, am Mills College in Oakland und 1993/1994 an der Harvard University. In der New Yorker Zeit gründete er das Juilliard Ensemble und stand fortan immer häufiger am Dirigentenpult.

Von 1974 bis 1979 war Berio Leiter der elektroakustischen Abteilung des IRCAM in Paris.

Er erhielt zahlreiche internationale Preise, darunter 1989 den Siemens-Musikpreis.

2001 war er Koordinator des europäischen Musikprojektes LArte della Fuga in Spoleto.