Ricardo Nillni

wurde 1960 in Buenos Aires, Argentinen geboren. Er studierte an der dortigen Universität bis 1985 Komposition; zeitgleich nahm er Kompositionsunterricht bei Francisco Kröpfl und arbeitete am Institut für elektroakustische Musik in Buenos Aires (LIPM). 1986 erhielt er ein Stipendium der Rubin-Akademie für die Arbeit im elektroakustischen Studio der Universität Tel-Aviv. Seit 1987 lebt Nillni in Paris wo er am Conservatoire National Supérieur de Musique weitere Studien bei Guy Reibel, Gerard Grisey und Paul Mefano betrieb. Seine Ausbildung hat er bei Franco Donatoni in Siena und im IRCAM abgeschlossen. Von 2000 bis 2002 war Nillni Composer in Residence des Orchesters der Picardie. Nillni hat zahlreiche internationale Preise erhalten, darunter den TRINAC-Preis des Internationalen Musikrats für Kamera-Zoom und den TRIME-Preis für Gaps; 1999 erhielt er den Kompositionspreis der Stadt Wiesbaden.