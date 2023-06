Der französische Turntable-Spieler erikm, geboren 1970 in Mulhouse und derzeit wohnhaft in Marseille, zählt zu den seltenen Doppelbegabungen der Kunst: Neben seiner musikalischen Karriere betätigt sich erikm auch erfolgreich als bildender Künstler. Komplexe Collagen, aber auch abstrakte Videos bestimmen seine Arbeiten in diesem Gebiet.



In der Musik hatte erikm seine Karriere als autodidaktischer Rockgitarrist und -bassist begonnen: Seit seinem 17. Lebensjahr spielte der Künstler in zahlreichen Industrial- und Noise-Bands in Marseille. Unter diesem Einfluss begann erikm schließlich auch seine Karriere in der internationalen Elektronik-Szene: als virtuoser Turntable-Spieler, der dem alten Vinyl durch trickreiche Techniken ganz neue, ge-räuschhafte Sounds zu entlocken weiß.



Mittlerweile hat erikm seinen ursprünglichen Ruf als Noise-DJ längst hinter sich gelassen. Die Integration anderer elektronischer Geräte, wie Mini-Disc oder CD-Player, aber auch alter Geräte aus dem Lo-Fi-Bereich geben seinem Spiel nun eine ganz andere Note. Neben einer ganzen Reihe von Soloprojekten arbeitet erikm auch mit zahlreichen anderen Elektronik-Künstlern zusammen, wie Luc Ferrari, Christian Marclay, Jérôme Noetinger oder dem Duo Voice Crack.



Mit dem Wiener Christian Fennesz spielt erikm in Donaueschingen zum ersten Mal im Duo.

Uraufführung in Donaueschingen: 2003