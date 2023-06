Evan Parker

Der 1944 in Bristol geborene Evan Shaw Parker zählt zu Europas bedeutendsten Saxophonisten der Gegenwart. Nach ersten Studien am Altsaxophon bei Jimmy Knott und einem kurzen Ausflug in die Biologie an der University of Birmingham begann Parkers musikalische Karriere im Londoner Spontaneous Music Ensemble, dem unter anderen John Stevens, Paul Rutherford, Trevor Watts und Derek Bailey angehörten. Später hatte Parker auch in Gruppen von Tony Oxley, Derek Bailey, Peter Brötzmann und Alexander von Schlippenbach sowie im Globe Unity Orchestra und im London Jazz Composers Orchestra mitgewirkt.



Nach der Musik John Coltranes und von Albert Aylers, bildete der Free Jazz und dessen Weiterentwicklung die Basis für Parkers Entwicklung.

Die Suche nach neuen Klangmöglichkeiten führte den britischen Künstler Anfang der neunziger Jahre nahezu zwangsläufig auf die Spuren der neuen elektronischen Tech-niken. Nach ersten Duos mit dem Italiener Walter Prati und dem Briten Lawrence Casserley gründete Parker Mitte der neunziger Jahre sein Electro-Acoustic Ensemble.



Für "SET for Lynn Margulis" integriert Parker nun auch das britische Elektronik-Duo Furt mit den beiden Komponisten Richard Barrett und Paul Obermayer. Die Donaueschinger Auftragskomposition ist nach "Toward Margins", "Drawn Inward" und "memory - visio" die vierte größere Arbeit von Evan Parkers Electro-Acoustic Ensemble.