wurde 1969 in Elche/Spanien geboren. Er studierte Klavier bei Manuela Galiana in Elche und bei Juan José P. Torrecillas und Ana Maria Flori am Conservatorio Superior Óscar Esplß in Alicante. 1991 bis 1993 studierte er zeitgenössisches Klavierrepertoire bei Alexander Hrisamide am Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Er ist seit 1993 Kammermusiklehrer am Konservatorium in Alicante und arbeitet inzwischen seit sechs Jahren als Pianist und Synthesizer-Spieler mit Karlheinz Stockhausen zusammen.