wurde 1973 in Braunschweig geboren. Mit neun Jahren bekam sie zunächst Akkordeonunterricht. Von 1984 an bis zum Studium erhielt sie Klavierunterricht bei

Hans-Dieter Meyer-Moortgat. Sie studierte Musikerziehung mit Hauptfach Klavier an der Hochschule für Musik und Theater Hannover bei Prof. Konstanze Eickhorst und Prof. David Wilde. Anschließend absolvierte sie den Studiengang "Künstlerische Ausbildung" bei Prof. Helmut Weinrebe und Prof. Pi-Hsien Chen an der Staatlichen Hochschule für Musik in Köln, wo sie 2001 ihre Reifeprüfung ablegte.1991 war sie Stipendiatin des Kammermusikpodiums in Braunschweig. Konzerte führten sie u.a. nach Polen, Litauen und Holland. Neben ihren Konzerten mit Solo-und Kammermusikwerken unterrichtet Dorrit Bauerecker Klavier und Akkordeon in Köln und Bonn. Sie ist seit 1999 Musikerin und Arrangeurin der Theatergruppe Generationenkomplott und mit zwei literarisch-kabarettistischen Programmen in Deutschland unterwegs. Außerdem ist sie Gründungsmitglied des Salonsextetts Die Rheinsirenen. Ihre Konzerttätigkeit umfaßt Zusammenarbeiten u.a. mit der GEDOK, dem Klavierfestival Ruhr, bei Response 2000 und dem IMD.