Boris Baltschun und Serge Baghdassarian

arbeiten seit 1999 regelmäßig zusammen. Ihre Arbeiten bewegen sich zwischen Äther, Performance und Installation. Kürzlich haben sie für das Studio Akustische Kunst des WDR Ate feat. Ed D.: obey God realisiert, ein Hörstück über das Amen im Namen, welches unter ausschließlicher Verwendung von Zitaten die Exegese eines profanen Satzes betreibt. Zuletzt entstand für die Neuen Vocalsolisten Stuttgart die Performance auspacken/unboxing für vier Sprechstimmen und rotierendes Publikum, in der die Behälter zum Inhalt werden und sich das Entpacken in Form einer Reihe von „Geständnissen“ offenbart. Darüber hinaus haben sie kürzlich im Auftrag der documenta 14 eine Performance sowie ein Radiostück namens backing track produziert, die sich unter Zuhilfenahme eines Musik- sowie eines Finanzinstruments den Fragen nach den Interdependenzen vermeintlich getrennter Sphären wie Musik, Sprache und Ökonomie widmen. Im Auftrag von Deutschlandfunk Kultur entstand außerdem eine deutschsprachige Version des Radiostücks. Derzeit arbeiten sie an FACAdE, ein Workout für E-Gitarre und sechs Pedalstimmgeräte mit LEDDisplays, welches für den Gitarristen Tom Pauwels entsteht. Ausgehend von einer Skordatur, die sich aus der (Ton-)Buchstabenfolge des titelgebenden Wortes herleitet, ergänzen sich die Stimmgeräte zu einem Bildschirm, auf den Spielanweisungen in Form von abstrakten Lichtsignalen bis hin zu Kommandos in Laufschrift projiziert werden.

Serge Baghdassarian and Boris Baltschun have been working together regularly since 1999. Their projects are located between the aether, performance and installation. For the WDR Studio Akustische Kunst they recently realized Ate feat. Ed D.: obey God, a radiophonic work about the amen in the name [Namen], which carries out an exegesis of a mundane statement exclusively using quotations. Most recently, for the Neue Vocalsolisten Stuttgart, they developed the performance piece auspacken/ unboxing for four speakers and rotating audience, in which the containers become the contents and the unpacking reveals itself in a series of ‘confessions’. In addition, they recently produced a performance for documenta 14 as well as a radio piece called backing track, which use instruments of music and finance to examine the question of interdependencies between supposedly separate spheres like music, language and economy. Deutschlandfunk Kultur also commissioned a German-language version of the radio piece. They are currently working on FACAdE, a workout for electric guitar and six tuning pedals with LED displays, for the guitarist Tom Pauwels. Starting from a scordatura derived from the letters of the word that forms the title (as note names), the tuners join to form a screen on which performance directions are projected in a variety of forms, from abstract light signals to moving text.