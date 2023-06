1965 in den Niederlanden geboren, studierte zunächst am Sweelinck Conservatorium in Amsterdam und setzte seine Studien später bei Pierre Thibaud und Markus Stockhausen fort. Sein Engagement in international renommierten Ensembles ergänzt er durch solistische Projekte im Bereich der komponierten, aber auch der improvisierten zeitgenössischen Musik. Dabei arbeitet er mit bekannten und jungen Komponisten unserer Zeit intensiv zusammen. Viele Werke wurden eigens für Marco Blaauw geschrieben bzw. von ihm angeregt, darunter Kompositionen von Peter Eötvös, Karlheinz Stockhausen, Isabel Mundry, Richard Ayres und Rebecca Saunders. Marco Blaauw ist Mitglied des Ensembles musikFabrik. Seine Arbeit ist in zahlreichen Rundfunk- und CD-Produktionen dokumentiert. Die Weiterentwicklung der Trompete, ihrer Technik und ihres Repertoires ist für ihn ein zentrales Anliegen.