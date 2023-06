Markus Boysen

geboren 1954, erhielt seine Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Hamburg. In den Jahren 2003 und 2004 spielte er in folgenden Filmen mit: Unter Verdacht - Dealer, Fernsehfilm ZDF, Regie: Edward Berger, Ein starkes Team, Fernsehfilm ZDF, Regie: René Heisig, Die Pferdeinsel, Fernsehfilm ARD, Regie. Josh Broecker, Die Heilerin Fernsehfilm ORF/BR, Regie: Holger Barthel, SPEER und ER, Mehrteiler ARD, Regie: Heinrich Breloer, Die letzte Vorstellung, Fernsehfilm ZDF, Regie: Matti Geschonneck, Glashimme,l Fernsehfilm BR, Regie: Marijan Vajda sowie Kalter Frühling, Fernsehfilm ZDF, Regie: Dominik Graf. Seit 2001 ist er ständiger Gast am Schauspiel Frankfurt, und am Schauspielhaus Düsseldorf. Darüber hinaus Engagements am Bayerischen Staatsschauspiel, am Deutschen Theater Berlin, Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, Burgtheater Wien, Theater in der Josefstadt Wien, Schillertheater Berlin, Münchner Kammerspiele und am Thalia Theater Hamburg.