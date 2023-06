Geboren 1962 in Sydney/Australien, schloss er mit 20 Jahren sein Studium am Konservatorium seiner Geburtsstadt ab. Er war an verschiedenartigsten Projekten als Schlagzeuger und Komponist beteiligt. Am bekanntesten ist er vermutlich als Leader der Hardcore/Impro Band PERIL und als Gründungsmitglied des australischen Trios The Necks. Er lebte 1991/92 in Japan, wo er in die Neue Musik- und Improvisations-Szene eintauchte und mit Otomo Yoshihide und Kato Hideki PERIL bildete. 1993 zog Tony Buck dann nach Europa und entwickelte ein eigenes "virtuelles" MIDI kontrolliertes Instrument am STEIM in Amsterdam. Er hat über 80 eigene Kompositionen aufgenommen. Zu den etwa 25 Veröffentlichungen, bei denen er als Ko-Komponist oder Produzent wirkte, kommen 30 weitere, bei welchen er mitspielte. Die Filmmusik von The Necks für den Spielfilm The Boys ist nur ein Beispiel der zahlreichen Stücke für Film, Tanz und Theater, an denen Tony Buck mitwirkte. Seit 1998 organisiert er mit Jon Rose und Wolf-Peter Stiftel das Festival of Exiles. Er spielte auf zahlreichen internationalen Festivals wie in Roskilde, Moers, Musique Actuelle (Victoriaville/Canada), Nancy, Pori, Montreux, Montreal, North Sea Jazz, Time of Music (Viitasaari), Nickelsdorf, Mulhouse and Womad.