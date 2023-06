1959 in den Niederlanden geboren, studierte an der Academy Eindhoven. Nach seinem Studium beschäftigte er sich mit Malerei, konzipierte Ausstellungen und gründete 1967 das Theater Mikroskoop, leitete ein Ensemble, das sich frei und experimentell mit Theater im weitesten Sinne beschäftigte, inszenierte, arbeitete als Bühnenbildner und schrieb Stücke und Hörspiele.



Bis 1986 war Johannes Conen u.a. als Schauspieler am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg engagiert und als Regisseur und Referent in Nürnberg tätig. Danach arbeitete er überwiegend als Bühnen- und Kostümbildner, als Licht-, Projektions- und Videogestalter an zahlreichen Theatern sowie an großen Opernhäusern wie der Wiener Staatsoper, der Semperoper in Dresden, der Komischen Oper und an der Deutschen Oper in Berlin.



1992 realisierte er DIENSTAG aus LICHT von Karlheinz Stockhausen; 1996 folgte die Uraufführung von FREITAG aus LICHT an der Oper Leipzig. Ebenso beteiligt war Johannes Conen dann 2003 bei den Salzburger Festspielen bei der Uraufführung von DÜFTE - ZEICHEN und an der vierten Szene aus der Oper SONNTAG aus LICHT von Karlheinz Stockhausen. Im Herbst 2002 wurde er als Professor für Design in den digitalen Medien an die FH in Trier berufen.