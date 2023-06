Bill Dixon

geboren 1925 in Nantucket, Massachusetts, entwickelte einen lyrischen, reduktionistisch orientierten Stil. Als Komponist bevorzugt er dunkle Klangbilder, die oft im Schnittbereich zur Neuen Musik angesiedelt sind. Dixon begann als Achtzehnjähriger Trompete zu spielen, studierte zunächst Malerei und dann Musik, spielte mit Sunny Murray, Archie Shepp, Cecil Taylor, Don Cherry und John Coltrane. 1964 organisierte er in New York die Konzertreihe October Revolution In Jazz, in der sich die amerikanische Jazz-Avantgarde manifestierte. Dixon zählte auch zu den Mitbegründern der Jazz Composers Guild. Von 1968 an widmete sich der Trompeter verstärkt der Lehrtätigkeit. Seit Anfang der siebziger Jahre spielte er wiederholt mit dem Wiener Flügelhornisten Franz Koglmann, seit 1993 arbeitet er mit Tony Oxley zusammen.