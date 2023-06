Christian Dierstein

1965 in Stuttgart geboren, absolvierte sein Musikstudium bei Bernhard Wulff in Freiburg und bei Jean-Pierre Drouet und Gaston Sylvestre in Paris. Er ist Preisträger zahlreicher Wettbewerbe und war Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes sowie der Akademie Schloss Solitude in Stuttgart. Seit 1988 ist er Schlagzeuger des ensemble recherche und des Trio Accanto. Er beschäftigt sich intensiv mit außereuropäischer Musik und freier Improvisation. Eigene Kompositionen schrieb Dierstein für Hörspiel und Theater. Seit 2001 leitet er die Schlagzeugklasse an der Musikhochschule in Basel.