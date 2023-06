Eivind Buene

geboren 1973, ist Komponist und Autor und lebt in Oslo. Er hat mit verschiedenen Ensembles und Orchestern in Europa zusammengearbeitet. Ebenso verbindet ihn eine Zusammenarbeit mit Improvisationsmusikern, mit denen er die Grenzen zwischen Notation und anderen Organisationsprinzipien von Musik erkundet. 2010 veröffentlichte er seinen ersten Roman. Seitdem sind zwei Romane erschienen und eine Sammlung mit Aufsätzen über Literatur und Musik. Er unterrichtet Komposition an der Norwegischen Musikhochschule in Oslo.

Born in 1973, Buene is a composer and writer living in Oslo. He has worked with a wide array of European ensembles and orchestras, and also engages in collaborations with improvising musicians, investigating liminal states between notation and other organizing principles of music. In 2010, Buene’s first novel was published, and he has since published two novels and a collection of essays on music and literature. Buene is assistant professor in composition at the Norwegian Academy of Music.