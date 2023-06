Sabine Ercklentz

geboren 1967 in Mönchengladbach, studierte Jura an der Freien Universität Berlin und schloss außerdem ein Studium in den Fächern Popularmusik und Trompete an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin ab. Seit 1998 arbeitet sie insbesondere in den Bereichen Jazz und Experimentalmusik als Musikerin und Komponistin. Sie erforscht seit 1995 den Trompetensound an der Grenze zwischen Klang und Geräusch. Seit 1996 erweitert sie ihr Klangspektrum durch die Hinzunahme von Elektronik, wobei insbesondere der Aufenthalt am STEIM 2002 ihr weitere Möglichkeiten in diesem Bereich eröffnete.