Katharina Hagopian

20jährig, begann mit fünf Jahren ihre Klavier- und Ballettausbildung im Staatstheater Mainz, wo sie in der Spielzeit 1992/93 im Musical "Showboat" ihre erste Bühnenrolle innehatte. Ab 1999 wurde sie von Hans-Hermann Jansen im Gesang unterrichtet, seitdem war sie in Solokonzerten u.a. in Hamburg und in der Schweiz zu hören, Preise bei Jugend Musiziert folgten. In der Spielzeit 2000/01 sang sie im Opernchor des Landestheater Detmold bei "Zar und Zimmermann" mit, im selben Jahr war sie auch in der Titelrolle von Purcells Oper "The Fairy Queen" zu hören. Seit 2002 studiert sie Schulmusik an der Kölner Musikhochschule bei Ulrich Schütte und Kai Wessel. Sie ist letztes Jahr in das von Max Ciolek geleitete VokalEnsemble Köln aufgenommen worden, wirkte im Juli 2003 und 2004 bei den Brühler Schlosskonzerten unter Andreas Spering mit und war bei der Neueinspielung von Haydns "Schöpfung" (Naxos) beteiligt. In der letzten Spielzeit hatte sie zwei Engagements an den Bühnen Köln, wovon eine Produktion eine Uraufführung von Manos Tsangaris war. Sie nahm aktiv an Meisterkursen bei Richard Wistreich, Kai Wessel und Reinhard Leisenheimer teil.