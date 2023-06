Angelika Luz

geboren in Ehingen / a.d. Donau, war nach ihrer Ausbildung an der Stuttgarter Musikhochschule (Klavier, Gesang bei Sylvia Geszty und Opernschule bei Ernst Poettgen) als Koloratursopranistin an zahlreichen Bühnen Europas engagiert. Ihr Rollenspektrum reicht von Monteverdis Poppea über Mozarts Königin der Nacht bis zum Musiktheater und Schauspiel der Gegenwart. Sie sang 2003 bei den Schwetzinger Festspielen die Titelrolle in der Uraufführung von Fredrik Zellers Irma Vep und die Rolle der Marcia Liebermann in Phantom Palace von Hilda Paredes. 2004 war sie für die Uraufführung shadowtime von Brian Ferneyhough bei der Münchner Biennale verpflichtet. Ihre Rundfunk- und CD-Aufnahmen und Auftritte bei Festivals (Arena di Verona, Berliner Festwochen, Éclat Stuttgart, Warschauer Herbst etc.) dokumentieren ihre Hinwendung zur zeitgenössischen Musik. Neben solistischen Auftritten und Solo-Performances ist sie vor allem auch mit den Neuen Vocalsolisten in kammermusikalischer und experimenteller Arbeit verbunden. Außerdem arbeitet sie nach mehreren erfolgreichen Inszenierungen für die MusikTheaterWerkstatt Stuttgart zunehmend als Regisseurin. An der Musikhochschule Stuttgart unterrichtet sie seit 1998 Neue Vokalmusik und stellt mit dem von ihr gegründeten ensemble v.act immer wieder Produktionen vor, die Musik, Szene und Multimedia in Verbindung setzen.