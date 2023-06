Thomas Meixner

studierte bei Prof. Christoph Caskel an der staatlichen Hochschule für Musik

in Köln. Seit 1988 ist er Mitglied des Schlagquartett Köln und des Thürmchen-Ensembles für Neue Musik und Musiktheater, des Ensemble Contrasts und bis Ende 1999 auch Schlagzeuger des Ensemble Köln. Kontinuierliche Mitwirkung an Projekten des Kammerensemble Neue Musik Berlin. Als Gründungsmitglied tritt er seit 1989 regelmäßig mit der Musikfabrik NRW und als Solist, zuletzt auf den Festivals Wien Modern und Musik im 20. Jahrhundert / Saarländischer Rundfunk auf. Zahlreiche Ur- und Erstaufführungen von Ensemble- und Solowerken; Zusammenarbeit mit L. Berio, M. Kagel, H. Lachenmann und Karlheinz Stockhausen. Meixner hat derzeit einenLehrauftrag für Schlagzeug und Kammermusik an der Musikhochschule Köln wo er seit 1986 in Köln und widmet sich neben seinen

vielfältigen Tätigkeiten im Bereich Neue Musik dem Bau außergewöhnlicher Klangerzeuger.