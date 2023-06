wurde in Hüfingen im Schwarzwald geboren, studierte Gesang an der Musikhochschule Freiburg i.Br. bei E. Brinck-Hillemann und B. Heuer-Christen und belegte Meisterkurse bei Richard Miller, Kurt Widmer, Aldo Baldin und Nicolai Gedda. Er arbeitete mit dem Concerto Palatino, der Musica Alta Ripa und dem Freiburger Barockorchester, im Bereich der Neuen Musik mit dem Klangforum Wien, dem ensemble recherche und dem Ensemble Intercontemporain zusammen. Diverse Engagements führten ihn u.a. an die Bühnen in Freiburg, Karlsruhe, München und an das Staatstheater Stuttgart. Hubert Mayer gastierte u.a. bei den Salzburger Festspielen, den Berliner Festwochen und trat an traditionsreichen Spielstätten wie der Alten Oper Frankfurt, dem Concertgebouw Amsterdam und der Staatsoper Unter den Linden auf. Er wirkte bei vielen Uraufführungen mit, u.a. in K. Stockhausens LICHTER - WASSER (1999 in Donaueschingen), ENGEL - PROZESSIONEN (2002 in Amsterdam) und DÜFTE - ZEICHEN (2003 in Salzburg). Des Weiteren sang er die Titelpartie aus Stockhausens MICHAELs JUGEND und ist derzeit in L. Nonos Prometeo zu hören. Er tritt aber auch immer wieder in Liederabenden auf, etwa mit Schuberts großen Liederzyklen oder mit Programmen für Tenor und Gitarre.