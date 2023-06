Catherine Milliken

wurde in Brisbane/Australien geboren, wo sie ihren Bachelor of Music in den Fächern Klavier und Oboe erwarb und bis dahin bereits mehrfache Preisträgerin war. Studien bei Heinz Holliger und Maurice Bourgue folgten; danach Abschluss eines Studiums der rhythmisch-musikalischen Erziehung mit Diplom. Seit 1980 ist sie Oboistin des Ensemble Modern. Sie ist Dozentin für Neue Musik bei den Kursen des National Youth Orchestra of Britain und der National Academy of Music, Melbourne. Gastvorlesungen und Workshops hielt sie am Victorian College of the Arts und 1999 an der Hochschule für Musik Weimar. Seit 1990 komponierte sie außerdem Theatermusiken für die Produktionen Mittsommernachtstraum, Elektra und Hedda Gabler sowie Susannah Andler von Marguerite Duras. Außerdem erhielt sie zahlreiche Kompositionsaufträge, so etwa für die Kammeroper Mutter Sprache - wen schweigst du (1998, Staatstheater Darmstadt, ZKM), das Musiktheaterwerk Hamletlink (2001, Darmstadt), die Klang- und Videoinstallation -eye view (2002, Witten) oder für eine Filmmusik (2002, arte).