wurde 1966 in Karlsruhe geboren. 1989 bis 1996 studierte sie visuelle Kommunikation und Experimentalfilm an der UdK Berlin bei Valie Export und Heinz Emigholz und an der ÉAD in Straßburg. Dort entstanden 1991 die ersten Videoarbeiten zum Thema Visualisierung musikalischer Kompositionen. Seit 1995 arbeitet sie als Medienkünstlerin und Filmemacherin u.a. für das ZKM Karlsruhe, Centre Pompidou Paris und Waseda Universität Tokyo, für Dokumentationen von Musik-, Theater- und Tanzperformances und als freischaffende Kamerafrau und Cutterin für ZDF und arte. Seit 1999 arbeitet sie u.a. mit Christian Ziegler, Amelia Cuni & Werner Durand, George Lopez, Ensemble Modern, Cikada Ensemble und dem Elision Ensemble zusammen. Seit 1995 ist sie auch lehrtätig und hält Workshops im Bereich Musik und Neue Medien u.a. am Wannseeforum Berlin, Goethe Institut Singapur und am ZKM ab. 2002 bis 2004 war sie künstlerische Mitarbeiterin an der Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam Babelsberg. Yvonne Mohr lebt und arbeitet in Berlin und Karlsruhe.