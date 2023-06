Ingrid Müller-Farny

studierte von 1985 bis 1988 Theaterwissenschaften, Skandinavistik und Japanologie in München; in dieser Zeit erhielt sie auch eine Tanz- und Gesangsausbildung. Von 1988 bis 1992 folgte ein Schauspielstudium an der Hochschule für Theater in Bern. Engagements führten sie an die Stadttheater Freiburg, Bremerhaven, Chemnitz und Trier, an das Staatstheater Stuttgart und das Staatsschauspiel Dresden. Auf filmischen Gebiet hat sie in erster Linie mit Künstlern der Filmhochschule Potsdam-Babelsberg zusammengearbeitet. Bekannt geworden ist Infrid Müller-Farny auch als Sängerin der Punkband transversal in Berlin.