wurde 1977 in Neu-Ulm geboren. Nach ersten Studien am Konservatorium Winterthur ging sie achtzehnjährig an de Ecole superieur de musique de Sion, wo sie ihre künstlerische Ausbildung bei Tibor Varga und Victor Pikaisen fortsetzte. Dort studierte sie auch Kammermusik bei Gabor Takacs und Jean-Jaques Balet. Von 2001 bis 2003 folgte dann bis zur künstlerischen Reifeprüfung ein Studium an der Musikhochschule Köln bei Ariadne Daskalakis. Ihrer Ausbildung folgten zahlreiche Meisterkurse. Dagmar Ondracek ist Preisträgerin mehrerer Wettbewerbe, u.a. beim Museumswettbewerb in Ulm, Streichwettbewerb Reutlingen, Edizione Europea Barletta und Anemos Rom. Neben Rezitals realisiert sie Rundfunk- und Fernsehaufnahmen, auch in Kammermusikformationen. Sie trat als Solistin mit Orchestern in Deutschland, Frankreich, Ungarn, Spanien und in der Schweiz auf.