geboren 1938 in Sheffield, zählt zur ersten Generation der frei improvisierenden Musiker in Großbritannien. Von 1963 bis 1966 spielte er mit Derek Bailey und Gavin Bryars in der Gruppe Joseph Holbrook, mit der er in die Bereiche des freien Spiels vorgestoßen war. 1966 bis 1970 begleitete Oxley in Ronnie Scotts Club in London amerikanische Solisten wie Sonny Rollins und Bill Evans. Gemeinsam mit Derek Bailey und Evan Parker engagierte er sich für das musikereigene Label Incus. Er zählt zu den Mitgliedern des London Jazz Composers Orchestra und formierte neben zahlreichen Kleinformationen auch ein eigenes Celebration Orchestra, das mit Bill Dixon aufgetrat. Tony Oxley, der auch in Gruppen um Paul Bley und Tomasz Stanko mitwirkte, spielt seit Ende der 1980er Jahre mit Cecil Taylor, u.a. im The Feel Trio mit William Parker.