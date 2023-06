Kaspars Putniņ

Geboren 1966, schloss der lettische Chordirigent 1991 an der lettischen Musikakademie in Riga sein Studium ab. Seine Ausbildung vervollständigte er an der Guildhall School of Music š einer der Gründer des Jugendchores Balsis, mit dem er diverse nationale und internationale Wettbewerbe gewann, darunter den BBC Silver Rose Bowl 1991. Gleichzeitig leitete er die Riga Vocal Group, ein professionelles Ensemble aus 6 Sängern, und erarbeitete ein Programm mit Alter Musik, zeitgenössischer Musik und Jazz. Er dirigierte den Chor der Lettischen Musikakademie, war Direktor und Dirigent des Festivals Meetings in Music und künstlerischer Leiter des professionellen Kor I Nord. Seit 1992 ist Kaspars Putniņš zweiter Chefdirigent des Latvian Radio Choir in Riga. 1994 gründete er die Latvian Radio Chamber Singers. Unter den zahlreichen Aufnahmen unter seiner Leitung finden sich Werke von Penderecki, Pärt, Tavener, Scelsi und Berio u.a. Lettische Komponisten wie Peteris Vasks, Maija Einfelde, Arturs Maskats und Andris Dzenitis haben mit ihm zusammengearbeitet. 1998 erhielt Kaspars Putniņš den Latvian Music Grand Prix, die höchste lettische Auszeichnung für Musik.