Matthias Rebstock

geboren 1970, studierte Klavier, Schulmusik und Philosophie in Berlin und London. Zahlreiche Assistenzen und Hospitanzen im Opernbereich, u.a. bei Georg Tabori, Andreas Homoki und Achim Freyer. 1995-98 freier Autor für verschiedene Rundfunksender. Als Regisseur, Dramaturg und Musiker/Darsteller im Bereich Neues Musiktheater tätig. Seit Wintersemester 2000 Lehrauftrag an der Universität der Künste Berlin für Experimentelle Musik.

Inszenierungen u.a. 'Sport!` mit Stücken von Satie, Schnebel und Aperghis am Konzerthaus Berlin 2004. Uraufführung der Kurzoper `Luisas Traum von Christof Herzog in einer Koproduktion der Komischen Oper und der UdK Berlin 2004. Uraufführung von 'Beschreibung eines Kampfes` von Michael Hirsch nach Kafka mit dem Ensemble leitundlause in Koproduktion mit der staatsbankberlin 2003. Deutsche Erstaufführung von S.O.S.` von Jacques Demierre im Museum für internationale Kunst der Gegenwart 'K21` in Düsseldorf 2002. Szenische und musikalische Einstudierung der Uraufführung von 'N.N. von Dieter Schnebel mit den 'Maulwerkern in Donaueschingen 2001. Gründung des Ensembles leitundlause und Gewinn des 1. Preises beim '7. internationalen Wettbewerb für junge Kultur Düsseldorf 2001 für die szenische Fassung der 'Récitations von Georges Aperghis. Produktion von 'winzig von Manos Tsangaris in der Spiralfedernfabrik Max Borchert, Berlin 2001. Arbeitete als musikalisch-szenischer Assistent im Schweizer Pavillon auf der EXPO2000 in Hannover.