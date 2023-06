wurde in Buenos Aires in Argentinien geboren. An der Universidad de Buenos Aires studierte sie Geschichte. Gleichzeitig absolvierte sie an der Universidad Católica in Buenos Aires ein Klavier- und Kompositionsstudium und beschäftigte sich erstmals mit elektronischer Musik. Von 1991 bis 1993 arbeitete Ana Maria Rodriguez am Phonos-Studio Barcelona, wo sie u.a. bei Gabriel Brncic und Xavier Serra algorithmische Komposition studierte. 1994 folgte die Komponistin einer Einladung der GMD (Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung) St. Augustin, um dort für den Fachbereich Künstliche Intelligenz mehrere Audioprojekte zu entwickeln. Seitdem entstanden Werke mit Live-Elektronik oder Computer sowie Klanginstallationen. 1995 wurde Ana Maria Rodriguez Mitglied der GIMIK (Initiative Musik und Informatik Köln), in deren Vorstand sie seit 1996 gemeinsam mit Klarenz Barlow arbeitet. In jüngster Zeit befasst sich die Komponistin insbesondere mit neuen Formen der Interaktion zwischen Komponist, Musikern und Maschinen. Seit 1993 lebt Ana Maria Rodriguez in Köln.