wurde 1944 in Bern geboren. Er studierte Gesang, Musiktheorie und Komposition am Konservatorium Genf und an der Musikhochschule Freiburg i.Br. Komposition bei Klaus Huber und Brian Ferneyhough. Weitere Studien für live-elektronische Musik folgten bei Hans Peter Haller am Experimentalstudio der Heinrich-Strobel-Stiftung des SWR in Freiburg und im IRCAM Paris. Er war langjähriger Geschäftsführer im Freiburger Institut für Neue Musik und organisiert die Konzertreihe Horizonte. Richard verfolgt eine besonders klang-ästhetische Arbeit mit dem Solistenchor Freiburg, dessen künstlerischer Leiter er seit 1984 ist. In den 1980er Jahren arbeitete er eng mit Luigi Nono zusammen, insbesondere bei Aufführungen von Das atmende Klarsein, Prometeo und Caminantes ... Ayacucho. Beim Warschauer Herbst trat er 1988 erstmals als Dirigent für die polnische Erstaufführung von Nonos Quando stanno morendo, Diario polacco No. 2 auf. Seit 1989 ist André Richard Leiter des Experimentalstudios der Heinrich-Strobel-Stiftung des Südwestrundfunks. Mit diesem Studio ist er international bei zahlreichen Realisationen von neuen Werken mit integrierten live-elektronischen Mitteln als Interpret und Dirigent tätig. Ihm wurde 1990 der Reinhold-Schneider-Preis und 1994 der Preis der Christoph und Stephan Kaske-Stiftung verliehen. Darüber hinaus wurden er und das Experimentalstudio 1998 mit dem Europäischen Kulturpreis für Neue Musik ausgezeichnet.