wurde in Waterloo, Iowa/USA, geboren. Sie studierte in Washington D.C. bei Sidney Forrest, in Paris bei Ulysses Delecluse, an der Northwestern University in Chicago bei Jerome Stowell und legte schließlich ihr Konzertexamen an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover bei Hans Deinzer ab. 1972 gewann Suzanne Stephens die Silbermedaille beim Internationalen Wettbewerb in Genf und den Kranichsteiner Musikpreis in Darmstadt. 1973 wurde sie Solo-Klarinettistin des Rundfunk-Sinfonieorchesters des damaligen SDR. Seit Beginn der Zusammenarbeit und Freundschaft mit Stockhausen 1974 schrieb dieser für sie über 40 Werke für Klarinette, Bassetthorn und Bassklarinette. Sie arbeitet seit vielen Jahren an der Herausgabe der Partituren und Schallplatten von Stockhausens Werken mit und spielte regelmäßig bei (Ur-) Aufführungen von Stockhausens LICHT-Zyklus.