Petra Torky

geboren 1972 in Österreich, wurde ab 1995 an der Schauspielschule Wien ausgebildet. Von 1993 bis 1997 war sie Elevin am Burgtheater. Einem Engagement am Theater in der Josefstadt (Wien) von 1997 bis 1998 folgte ein Engagement am Kölner Schauspielhaus von 1998 bis 2000. Torky, die seit 1997 auch Ensemblemitglied bei den Salzburger Festspielen im Stück Jedermann ist, arbeitete u.a. mit Regisseuren wie Giorgio Strehler, Paulus Manker, Günter Krämer und Frank Patrik Steckl zusammen. Während der Probenarbeit zur Oper Schichtwechsel - Wie geht es Ihnen? lernte sie Manos Tsangaris kennen. Torky lebt heute in Wien.