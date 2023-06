1961 in Melbourne geboren, ist Architekt und Medienkünstler. Er beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen Neuen Medien, Neuer Musik und konstruierten Räumen. International bekannt wurde Lawrence Wallen für seine künstlerische Integration von elektronischen Medien in die Bereiche Bühne und Installation. Zu seinen jüngeren Opernprojekten in Zusammenarbeit mit der Regisseurin Thea Brejzek gehören Peter Eötvösô As I Crossed a Bridge of Dreams (Donaueschinger Musiktage / Cité de la Musique, Paris), Richard Straussô Ariadne auf Naxos (Opera Australia, Sydney), die Cross-Media-Oper Iosis. Zu Gesualdo (Eclat-Festival Stuttgart) und Straussô Capriccio (Landestheater Linz). Für die Biennale München 2002 realisierte Lawrence Wallen Bühne und visuelle Medien zu Gerhard E. Winklers interaktiver Oper Heptameron. Zu Lawrence Wallens Installationen zählen Auftragswerke für das ZKM Karlsruhe, die Dresdner Musikfestspiele, das Vitra Design Museum, die Architektur-Biennale Venedig, film+arc.graz, Frankfurter Kunstverein, Australian Centre of Contemporary Art und das Zagreber Museum für zeitgenössische Kunst.