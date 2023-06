geboren 1936 in Wiesbaden, studierte Komposition, Klavier und Dirigieren an den Musikhochschulen in Frankfurt und Freiburg i.Br. Bereits 1964 wurde er Chefdirigent der Bonner Oper. Später ging er als Generalmusikdirektor nach Kiel, bevor er 1971 für mehr als ein Jahrzehnt die Chefdirigentenstelle des Rundfunk-Sinfonieorchesters Saarbrücken übernahm. Von 1984 bis 1987 war er Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper. Neben seiner Arbeit als international tätiger Dirigent ist Hans Zender als Komponist von Orchester- und Kammermusik, vokalen Werken und Opern (Stephen Climax, 1979/84 und Don Quijote, 1989/91) bekannt geworden. Im Auftrag der Staatsoper Berlin hat er in diesem Jahr seine dritte Oper Chief Joseph vollendet, die dort 2005 uraufgeführt wird. Von 1988 bis 2000 war er Professor für Komposition an der Frankfurter Musikhochschule und seit 1999 ist er ständiger Gastdirigent des SWR Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg. Er ist Mitglied der Akademie der Künste Berlin und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste München. Im Studienjahr 2005/06 wird er Fellow des Wissenschaftskollegs Berlin sein. 1997 erhielt Hans Zender den Goethe-Preis der Stadt Frankfurt a.M. Im selben Jahr erschien eine Edition (17 CDs) mit von ihm dirigierten Werken von der Klassik bis zur Moderne. Einige Aufsätze Hans Zenders wurden in den Sammelbänden Happy New Ears und Wir steigen niemals in denselben Fluss veröffentlicht