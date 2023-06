Das ZKM / Institut für Musik und Akustik verbindet künstlerische Produktion mit reger Veranstaltungstätigkeit sowie Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Künstler und Wissenschaftler haben hier in den vergangenen Jahren zahlreiche Produktionen erarbeitet und der Öffentlichkeit vorgestellt.



Das Spektrum reicht vom live-elektronischen Stück für die Konzertbühne bis zum Musiktheater mit Einsatz interaktiver Technologie, von digitaler Klangsynthese und algorithmischer Komposition über Tonstudioproduktionen bis zu Filmmusik und Hörspiel. Jene hoch entwickelten Technologien, die heute in der Medienindustrie Standard werden, können so von Anfang an mit in die künstlerischen Produktionsprozesse eingebunden werden.



Im Gegensatz zum Tonstudio wird in den Computerateliers und Studios im Hallenbau mit "offenen Systemen" gearbeitet: Letztlich hängt es "nur" von der Programmierung ab, wie künstlerische Fantasie sich des technologischen Werkzeugs bedient - und wie sie sich von diesem inspirieren lässt. Der "Blaue Kubus" des ZKM stellt mit seiner besonderen Architektur und seiner erstklassigen technischen Ausstattung einen einzigartigen Raum für die Aufführung und Produktion von Lautsprechermusik dar.



Das Institut arbeitet eng mit vergleichbaren Einrichtungen in aller Welt zusammen, so etwa mit dem IRCAM in Paris, dem Forschungsinstitut ACROE in Grenoble, dem Experimentalstudio der Heinrich-Strobel Stiftung des SWR in Freiburg und dem Computermusikzentrum (CCRMA) der Stanford University, USA. Außerdem kooperiert das Institut mit zahlreichen Rundfunkanstalten und Festivals, so u.a. mit dem SWR, HR, BR, Intermedium, den Donaueschinger Musiktagen und der Biennale München.

Erstmalig präsentieren die Donaueschinger Musiktage in diesem Jahr ein Konzert des ZKM Karlsruhe auf dem Festival. Die überaus aufwändige Produktion von Stockhausens Werk Licht-Bilder wurde in 42 Probetagen in der Stockhausen Stiftung in Kürten und im ZKM einstudiert. Auch die von Johannes Conen entwickelte visuelle Gestaltung wurde in den Studios des ZKM realisiert, geprobt und getestet. Zum Einsatz kam hier die Vielfältigkeit des ZKM als einem mehrmedial arbeitenden Produzenten, der mit grosser Flexibilität innovative Produktionen für die zeitgenössische Musik realisieren kann.