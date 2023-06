Das Auracle Projekt

Auch Sie können sich direkt über SWR2 in das Klanggeschehen der diesjährigen Donaueschinger Musiktage einloggen: möglich macht dies eine von Max Neuhaus und der Akademie Schloss Solitude entwickelten Software "Auracle". Über die Internetseite "www.auracle.org" können Sie am Freitag, 15.10., mitmachen und gegen 21 Uhr in der Konzertpause des Eröffnungskonzertes in SWR2 und auf diesen Internetseiten Ihre am Computer erzeugten Klänge im Radio zu hören. Loggen Sie sich ruhig ein paar Tage vorher ein, um die Software zu installieren und auszuprobieren und spielen Sie mit.

Auracle ist eine öffentliche Internetplattform, die einen virtuellen Raum bietet, in dem Interessierte aus aller Welt jederzeit gemeinsam musizieren können. Musikalische oder technische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, Laien und Virtuosen können gleichermaßen an diesen musikalischen Sessions teilnehmen. Dank einer besonderen, an der Akademie Schloss Solitude entwickelten, Software kann jeder Besucher allein mit seiner Stimme das virtuelle Instrument zum Klingen bringen und sich nach Lust und Laune einem der gerade aktiven Ensembles anschließen. Die Teilnehmer starten das vernetzte Klanginstrument einfach unter der Website der Donaueschinger Musiktage in ihrem Web Browser und können dann zusammen mit anderen Klänge in Echtzeit schaffen.