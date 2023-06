Michel van der Aa wurde 1970 in den Niederlanden geboren. Er studierte Komposition und Musikproduktion am Royal Conservatory in Den Haag. Seine Kompositionslehrer waren Diderik Wagenaar, Gilius van Begeijk und Louis Andriessen.



1993 gründete er eine Produktionsfirma für zeitgenössische Musik. 1994 erhielt Michel van der Aa ein Stipendium der Foundation of Performing Arts, mit dem er an den Internationalen Tanzkursen für Choreografen und Komponisten in England teilnahm.



In Zusammenarbeit mit dem Choreografen Philippe Blanchard entstand 1996 Staring at the Space für Orchester und zehn Tänzer im Auftrag des schwedischen Norrköping Symphony Orchestra. 1997/78 war van der Aa Composer in Residence der Den Haag Percussion Group. 1999 komponierte er verschiedene elektronische Passagen für den Film Writing to Vermeer von Louis Andriessen und Peter Greenaway.



Michel van der Aa erhielt für seine Musik den Gaudeamus Preis 1999 und den Vermeulen Incentive Prize der Amsterdam Art Foundation 2000.