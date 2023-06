Caspar Johannes Walter, geboren 1964 in Frankfurt a.M., hatte Kompositionsunterricht bei V. D. Kirchner (Wiesbaden), J. Fritsch und C. Barlow (Musikhochschule Köln, 1985-90). 1985 war er Mitbegründer des Kölner Thürmchen Verlages. Er erhielt eine Reihe bedeutender Kompositionspreise, darunter den ersten Preis im Stuttgarter Kompositionswettbewerb (1991), den 13th Irino-Prize for Orchestra (Japan, 1992) und 1995 den ersten Preis im Wettbewerb Wien Modern, den Hindemith-Preis des Schleswig Holstein-Festivals und den Förderpreis für Musik des Landes Nordrhein-Westfalen. 1988 wurde ihm das Förderstipendium für Musik der Stadt Köln zugesprochen, 1995/96 nahm er das Stipendium im Künstlerhof Schreyahn/Niedersachsen wahr und 1998 trat er einen Studienaufenthalt in der Villa Massimo in Rom an. Er repräsentierte die junge Kölner Musikergeneration bei Austauschprojekten des Goethe-Instituts in New York (1989) und Atlanta (1993), und seine Stücke wurden zur Teilnahme an den Weltmusiktagen 1994 in Stockholm und 1996 in Kopenhagen ausgewählt.



Die vom Deutschen Musikrat bei Wergo herausgegebene Portrait-CD mit Kammermusik von Caspar Johannes Walter erhielt 1998 den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Sein Interesse als Interpret - er ist Cellist in dem 1991 von ihm mitbegründeten Thürmchen Ensemble - gilt vor allem jüngeren Komponistinnen und Komponisten aus den Bereichen der experimentellen Musik und des Musiktheaters.



Die Stücke von Caspar Johannes Walter werden regelmäßig aufgeführt, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA und Japan. 2002/2003 war er Kompositionslehrer und Composer in Residence an der University of Birmingham.