Otomo Yoshihide, geboren 1959 in Yokohama, ist einer der bedeutendsten und vielseitigsten Elektronik-Künstler der Gegenwart. Begonnen hat Otomo seine musikalische Laufbahn als Gitarrist in japanischen Rockbands und Free-Jazz-Gruppen. So zählen Ornette Coleman, Eric Dolphy und Derek Bailey zu seinen erklärten Vorbildern. Nach einem Studium der Musikethnologie in Tokio gründete er 1990 seine erste Formation, Ground Zero.



Nach der Auflösung der Band Ende der neunziger Jahre begann sich Otomos Stil grundlegend zu wandeln: Im Duo mit der Elektronik-Musikerin Sachiko M oder auch im Trio mit dem Drummer Yoshimitsu Ichiragu und Sachiko M konzentriert sich Otomo an den Turntables und an anderen elektronischen Geräten auf feinste, sich minimal wandelnde Klangtexturen. Ein ästhetischer Reduktionismus, der aufs Schärfste mit jenen "Plunderphonics", jenen scharf akzentuierten Samplings bekannter musikalischer Materialien kontrastiert, für die Otomo ursprünglich bekannt geworden war.



In der jüngsten Zeit hat sich der japanische Künstler mit seinem New Jazz Orchestra aber auch wieder seinen Ursprüngen als Jazzmusiker zugewandt. Zahlreiche Musiken für japanische Filme ergänzen seit den neunziger Jahren seine vielseitige Karriere.

Uraufführung in Donaueschingen: 2005