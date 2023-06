Juliane Klein wurde 1966 in Berlin geboren. Sie begann ihr Musikstudium bereits 1978 als Jungstudentin an der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" Berlin in den Fächern Klarinette, Klavier, Komposition, Tonsatz und Improvisation. Ein Aufbaustudium folgte bei Helmut Lachenmann. 1989/92/96 Diplome in Komposition, Tonsatz und Klavier.



In der Zeit zwischen 1997 und 2004 erhielt Juliane Klein zahlreiche Stipendien u.a. in Paris, St. Petersburg und Rom/Olevano. Die Staatsopern Berlin und Hannover spielten Uraufführungen experimenteller Opernproduktionen von Juliane Klein, sie schrieb Auftragswerke für das Scharoun-Ensemble der Berliner Philharmoniker, den DLF Köln und das Freiburger Barockorchester.