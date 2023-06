Juliane Klein

weit - weiter

für 11 Instrumente (2005)

Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Dauer: 12 Minuten

Pierluigi Billone

PA

Omagio a Evan Parker

für Oboe solo und 5 Instrumente (2005)

Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Dauer: ca. 30 Minuten

Marco Stroppa

Ossia

Seven Strophes for a Literary Drone

für Violine, Violoncello und Klavier (2005)

1a. Hushed

1b. Dim

1c. on my right, on my left

2a. Raw

2b. Hiding

3a. Whirls and spins

3b. Monument

Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Dauer ca. 18 Minuten

Salvatore Sciarrino

Archeologia del telefono

Concertante für 13 Instrumente (2005)

Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Dauer: ca. 12 Minuten

Markus Deuter, Oboe solo

Klangforum Wien

Vera Fischer, Flöte

Bernhard Zachhuber, Klarinette

Edurne Santos, Fagott

Christoph Walder, Horn

Anders Nyqvist, Trompete

Andreas Eberle, Posaune

Lukas Schiske, Schlagzeug

Björn Wilker, Schlagzeug

Mathilde Hoursiangou, Klavier

Annette Bik, Violine

Andrew Jezek, Viola

Andreas Lindenbaum, Violoncello

Uli Fussenegger, Kontrabass



Leitung Emilio Pomárico

Mit Unterstützung von Thomastik-Infeld, Erste Bank und österreichisches

Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

Sendung:

Donnerstag, 3. November 2005, 23.00 Uhr in SWR2 Klangraum: JetztMusik