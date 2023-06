Komponist und Künstler, wurde 1952 in Kiel geboren und lebt in Berlin. Seine Licht- und Klanginstallationen werden von vielen Museen und Galerien gezeigt oder an öffentlichen Plätzen ausgestellt, u.a. Museum of Fine Arts Boston, MA, Centre Pompidou, Paris, Neue Nationalgalerie, Berlin, Seattle Art Museum, Seattle, WA.



Bei der Biennale 1993 in Venedig erhielt er zusammen mit Robert Wilson den Goldenen Löwen für die Installation Memory Loss. Im Theaterbereich ist er neben der Arbeit mit Regisseuren wie Luc Bondy, Claus Peymann, Peter Zadek besonders durch die langjährige Zusammenarbeit mit Robert Wilson, für den er für viele Produktionen die Musik und das Klangenvironment gestaltete, bekannt geworden. Mit den TänzerInnen Laurie Booth, Dana Reitz, Suzushi Hanayagi und Junko Wada arbeitet er regelmäßig zusammen. Für seine Ballettmusiken wurde er mit dem Bessie Award, New York, und dem Suzukinu Hanayagi Award, Osaka, ausgezeichnet. Mit seinen Performances, die sich mit Klängen und den Phänomenen des Hörens beschäftigen, ist Hans Peter Kuhn weltweit aufgetreten. 1996 war Kuhn Gastprofessor an der Justus-Liebig-Universität in Giessen.