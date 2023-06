Gordon Monahan wurde 1956 in Kingston/Ontario in Kanada geboren. An der University of Ottawa studierte er zwischen 1974 und 1976 Physik, dann an der Mt. Allison University bis 1980 Klavier und Komposition. 1981/82 studierte er privat bei John Cage. Seit 1978 realisiert Monohan Klanginstallationen und Performances an Veranstaltungsorten wie The Kitchen, The Walker Art Center, den Donaueschinger Musiktagen, dem ZKM Karlsruhe, dem Berliner Sony Center und Ars Electronica Linz. 1992 war er Artist in Residence des DAAD in Berlin. Seine Arbeiten zwischen Konzertmusik, Multimediainstallation und Klangkunst verbinden Aspekte natürlicher akustischer Phänomene mit Medientechnologie, Architektur und Popkultur.