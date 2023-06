Hanna Hartman wurde 1961 in Uppsala/Schweden geboren, studierte von 1982 bis 1988 Theater- und Literaturwissenschaft an der Universität Stockholm, 1989 bis 1991 an der Staatlichen Hochschule für Film, Theater, Radio und interaktive Medien (Dramatiska Institutet) und 1992 ebenfalls in Stockholm am EMS (Elektroakustische Musik in Schweden). Seit 1991 ist sie freie Mitarbeiterin beim schwedischen, dänischen und deutschen Rundfunk. 1996/97 war sie Dramaturgin in der Hörspielabteilung des Schwedischen Rundfunks, 1997 folgte eine weitere Ausbildung für interaktive Medien am Dramatiska Institutet und 1998 am EMS, Stockholm. Mit eigenem Studio übersiedelte sie 1998 nach Kopenhagen und 2000 nach Berlin.



Hanna Hartman erhielt mehrere Künstlerstipendien und schwedische Förderpreise; für ihre Klangkompositionen bekam sie u.a. den Prix Europa (1998), den Karl-Sczuka-Förderpreis (2000) und den Författarförbundets radiopris (2004).