wurde 1955 in Halle (Saale) geboren und studierte nach Abschluss der Spezialschule für Musik in Dresden 1972-73 Komposition und Violine an der Hochschule für Musik in Dresden und 1972-78 Violine am Tschaikowsky-Konservatorium in Moskau. 1980 wurde er als Geiger an die Berliner Staatskapelle engagiert. Von 1980 bis 1983 führte er seine Kompositionsstudien an der Akademie der Künste in Ostberlin mit Friedrich Goldmann als Mentor und in Akademie-Seminaren elektronischer Musik bei Georg Katzer zum Abschluss.



Von 1978 bis 1980 wirkte er in verschiedenen Kammermusik-, Improvisations- und Experimentalensembles mit und initiierte 1982 die Gründung des Ensembles für Neue Musik Berlin. Seit 1988 ist Nicolaus Richter de Vroe als Geiger beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks engagiert. 1989 gründete er das XSEMBLE München. 1996 war er Mitinitiator der Münchener Gesellschaft für Neue Musik MGNM und war in den folgenden Jahren Gast bei Vorträgen und Konzerten seiner Werke bei den Goethe-Instituten Prag, Buenos Aires und Kyoto. Seit der Gründung der BR-Orchesterakademie 2000 widmet er sich auch der Einstudierung zeitgenössischer Werke für die Akademie-Kammermusikreihe. Seine Werke wurden bei sämtlichen ARD-Rundfunkanstalten und namhaften Festivals für Neue Musik aufgeführt.